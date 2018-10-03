Перед матчем з Зорею Шахтар проведе турнір з FIFA19 серед уболівальників Fan Fest

В день матчу на стадіоні буде організовано Shakhtar Fan Fest, де власників квитків в сектори 20-29 чекають грандіозне фаєр-шоу, футбольні атракціони, битва клубних маскотов і багато іншого.

7 жовтня в Харкові «Шахтар» в рамках 11-го туру Прем'єр-ліги прийме луганську «Зорю»

Стартовий свисток на ОСК «Металіст» прозвучить о 17:00, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

В день матчу на стадіоні буде організовано Shakhtar Fan Fest. Власників квитків в сектори 20-29 чекають грандіозне фаєр-шоу, футбольні атракціони, битва клубних маскотів, виступ музикантів, робота діджеїв і багато іншого. Початок о 15:30.

Участь у Fan Fest прийме гравець «Шахтаря». Він проведе майстер-клас на декількох атракціонах, роздасть автографи і сфотографується з усіма бажаючими.

Одним з найяскравіших моментів програми Shakhtar Fan Fest стане турнір з FIFA 19 на ОСК «Металіст» (початок о 10:00 в Club 1936). Подати заявку на участь можна онлайн. Вартість – 250 гривень. Необхідно купити квиток в Club 1936 VIP-касі протягом 24 годин після подання заявки на реєстрацію в турнірі. Деталі за телефоном 0 800 300 314.

Придбати квитки на матч «Шахтар» – «Зоря» можна:

- в касах стадіону (щодня з 10:00 до 19:00);

- на офіційному клубному сайті shakhtar.com;

- у мобільному додатку Shakhtar Tickets;

- на сайтах-партнерах клубу (квитки роздрукувати самостійно і взяти з собою);

- у роздрібній торговій мережі Харкова.

У клубі закликають уболівальників приходити на футбол заздалегідь і усією родиною!