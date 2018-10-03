Перед матчем з Зорею Шахтар проведе турнір з FIFA19 серед уболівальників Fan Fest
7 жовтня в Харкові «Шахтар» в рамках 11-го туру Прем'єр-ліги прийме луганську «Зорю»
Стартовий свисток на ОСК «Металіст» прозвучить о 17:00, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
В день матчу на стадіоні буде організовано Shakhtar Fan Fest. Власників квитків в сектори 20-29 чекають грандіозне фаєр-шоу, футбольні атракціони, битва клубних маскотів, виступ музикантів, робота діджеїв і багато іншого. Початок о 15:30.
Участь у Fan Fest прийме гравець «Шахтаря». Він проведе майстер-клас на декількох атракціонах, роздасть автографи і сфотографується з усіма бажаючими.
Одним з найяскравіших моментів програми Shakhtar Fan Fest стане турнір з FIFA 19 на ОСК «Металіст» (початок о 10:00 в Club 1936). Подати заявку на участь можна онлайн. Вартість – 250 гривень. Необхідно купити квиток в Club 1936 VIP-касі протягом 24 годин після подання заявки на реєстрацію в турнірі. Деталі за телефоном 0 800 300 314.
Придбати квитки на матч «Шахтар» – «Зоря» можна:
- в касах стадіону (щодня з 10:00 до 19:00);
- на офіційному клубному сайті shakhtar.com;
- у мобільному додатку Shakhtar Tickets;
- на сайтах-партнерах клубу (квитки роздрукувати самостійно і взяти з собою);
- у роздрібній торговій мережі Харкова.
У клубі закликають уболівальників приходити на футбол заздалегідь і усією родиною!