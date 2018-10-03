Олімпік оголосив про призначення Шевчука головним тренером, Ротань став його асистентом

"Олімпік" під керівництвом нового тренерського штабу буде готуватися до матчу з "Динамо" в 11-му турі УПЛ.

Новим головним тренером донецького «Олімпіка» призначений 39-річний В'ячеслав Шевчук. Свою роботу він починає з сьогоднішнього дня. З тренером підписано контракт терміном на один рік – до грудня 2019 року.

Про це повідомляє офіційний сайт "Олімпіка".

Асистентом головного тренера став екс-гравець «Динамо», «Дніпра» і збірної України Руслан Ротань. Тренером воротарів призначений Володимир Савченко. За фізпідготовку футболістів буде відповідати Антон Дяченко.

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Вже сьогодні новий тренерський штаб «Олімпік» був представлений президентом клубу команді, почалася підготовка до матчу 11-го туру української Прем'єр-ліги проти «Динамо». Дебют В'ячеслава Шевчука на тренерському містку донеччан відбудеться у неділю, 7 жовтня, на НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, В'ячеслав Шевчук - екс-гравець "Шахтаря", за який він виступав більше 10 років і закінчив кар'єру в 2016 році. Також Шевчук грав за "Дніпро", запорізький "Металург" та інші клуби. 54 матчі Шевчук провів у складі національної збірної України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні пост головного тренера "Олімпіка" залишив Роман Санжар.