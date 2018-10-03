Ворскла продала 10 тисяч квитків на матч з португальським Спортингом

Поєдинок 2-го туру групового раунду Ліги Європи відбудеться в четвер у Полтаві.

Станом на ранок 3 жовтня полтавська "Ворскла" реалізувала 10 тисяч квитків на матч з лісабонським "Спортінгом", який відбудеться у четвер, 4 жовтня.

Поєдинок у Полтаві "Ворскла" - "Спортинг" пройде в рамках 2-го туру групового етапу Ліги Європи. Стадіон вміщує 25 тисяч глядачів.

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Придбати квитки на всі три єврокубкові поєдинки команди (проти "Спортинга", азербайджанського "Карабаху" і лондонського "Арсеналу") можна онлайн на сайті Esport.in.ua.

Нагадаємо, що "Ворскла" в стартовому матчі Ліги Європи поступилася "Арсеналу" на виїзді з рахунком 2:4.