Визначилася дата проведення матчу Шахтар - Динамо в УПЛ
13:00, 03 жовтня 2018Футбол
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Поєдинок у Харкові відбудеться 3 листопада.
ФК "Шахтар"
Українська Прем'єр-ліга оголосила дати проведення матчів 13-го і 14-го турів чемпіонату України в УПЛ.
У рамках 14-го туру відбудеться поєдинок за участю лідерів - "Шахтар" прийматиме "Динамо". Гра пройде у суботу, 3 листопада. Початок - о 17.00. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Нагадаємо, що всі домашні матчі донецький клуб проводить у Харкові, на стадіоні ОСК "Металіст".
Відзначимо, що в останніх трьох очних протистояннях з гірниками "Динамо" виходило переможцем.
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