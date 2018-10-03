Визначилася дата проведення матчу Шахтар - Динамо в УПЛ

Поєдинок у Харкові відбудеться 3 листопада.

Українська Прем'єр-ліга оголосила дати проведення матчів 13-го і 14-го турів чемпіонату України в УПЛ.

У рамках 14-го туру відбудеться поєдинок за участю лідерів - "Шахтар" прийматиме "Динамо". Гра пройде у суботу, 3 листопада. Початок - о 17.00. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, що всі домашні матчі донецький клуб проводить у Харкові, на стадіоні ОСК "Металіст".

Відзначимо, що в останніх трьох очних протистояннях з гірниками "Динамо" виходило переможцем.