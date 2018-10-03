этот материал доступен на русском

Визначилася дата проведення матчу Шахтар - Динамо в УПЛ

13:00, 03 жовтня 2018
Футбол
779 0
ФК "Шахтар"

У рамках 14-го туру відбудеться поєдинок за участю лідерів - "Шахтар" прийматиме "Динамо". Гра пройде у суботу, 3 листопада. Початок - о 17.00. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, що всі домашні матчі донецький клуб проводить у Харкові, на стадіоні ОСК "Металіст".

Відзначимо, що в останніх трьох очних протистояннях з гірниками "Динамо" виходило переможцем.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ#матч Шахтар - Динамо