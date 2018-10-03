Динамо вирушило в Чехію на матч Ліги Європи без Вербича
11:08, 03 жовтня 2018Футбол
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Олександр Хацкевич взяв на поєдинок з "Яблонцем" 22 футболіста.
Беньямін Вербич / ФК "Динамо"
Київське «Динамо» вирушило в Чехію на матч другого туру групового етапу Ліги Європи проти «Яблонця».
Головний тренер команди Олександр Хацкевич взяв на виїзд 22 виконавців. У списку відсутній атакуючий хавбек "біло-синіх" словенець Беньямін Вербич, який напередодні отримав пошкодження і може пропустити кілька матчів команди.
Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько
Захисники: Микола Морозюк, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Микита Бурда, Йосип Піваріч, Віталій Миколенко, Сідклей
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Євген Смирний, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв, Міккель Дуэлунд
Нападники: Назарій Русин, Артем Бесєдін
Гра "Яблонець - "Динамо" розпочнеться 4 жовтня о 22:00 за київським часом.
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