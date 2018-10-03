Динамо вирушило в Чехію на матч Ліги Європи без Вербича

Олександр Хацкевич взяв на поєдинок з "Яблонцем" 22 футболіста.

Київське «Динамо» вирушило в Чехію на матч другого туру групового етапу Ліги Європи проти «Яблонця».

Головний тренер команди Олександр Хацкевич взяв на виїзд 22 виконавців. У списку відсутній атакуючий хавбек "біло-синіх" словенець Беньямін Вербич, який напередодні отримав пошкодження і може пропустити кілька матчів команди.

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько

Захисники: Микола Морозюк, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Микита Бурда, Йосип Піваріч, Віталій Миколенко, Сідклей

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Євген Смирний, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв, Міккель Дуэлунд

Нападники: Назарій Русин, Артем Бесєдін

Гра "Яблонець - "Динамо" розпочнеться 4 жовтня о 22:00 за київським часом.