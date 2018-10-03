Донецький Олімпік залишився без головного тренера Санжара

Спеціаліст залишив колектив після 5,5 років роботи.

Головний тренер донецького «Олімпіка» Роман Санжар залишив команду. Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Ім'я нового головного тренера буде оголошено сьогодні.

Разом з 39-річним фахівцем команду залишають його помічники – асистент Олексій Змієвський і тренер воротарів Станіслав Тищенко.

Читайте такожРаванеллі пішов у відставку з поста головного тренера ФК «Арсенал-Київ»

Санжар очолив «Олімпік» в квітні 2013 року. Тоді він вивів команду в УПЛ, в якій команда в сезоні 2016/17 посіла четверте місце і вперше потрапила в єврокубки. Також під керівництвом Санжара «Олімпік» доходив до півфіналу Кубка України.

Загалом під керівництвом Санжара донеччани провели 177 матчів, в яких перемогли 61 раз, зіграли 47 матчів внічию і ще 69 – програли. Різниця м'ячів – 192:248.

Зараз «Олімпік» знаходиться на 7-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 12 очок у 10 матчах. В останніх п'яти зустрічах донеччани здобули дві перемоги і тричі програли.

Нагадаємо, минулого тижня пішов у відставку головний тренер "Арсеналу-Київ" Фабріціо Раванеллі. Вакантне місце в "Арсеналі" зайняв 62-річний В'ячеслав Грозний.