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Донецький Олімпік залишився без головного тренера Санжара

10:37, 03 жовтня 2018
Футбол
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Роман Санжар залишив "Олімпік" після 5,5 років роботи / ВОТБ

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Ім'я нового головного тренера буде оголошено сьогодні.

Разом з 39-річним фахівцем команду залишають його помічники – асистент Олексій Змієвський і тренер воротарів Станіслав Тищенко.

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Санжар очолив «Олімпік» в квітні 2013 року. Тоді він вивів команду в УПЛ, в якій команда в сезоні 2016/17 посіла четверте місце і вперше потрапила в єврокубки. Також під керівництвом Санжара «Олімпік» доходив до півфіналу Кубка України.

Загалом під керівництвом Санжара донеччани провели 177 матчів, в яких перемогли 61 раз, зіграли 47 матчів внічию і ще 69 – програли. Різниця м'ячів – 192:248.

Зараз «Олімпік» знаходиться на 7-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 12 очок у 10 матчах. В останніх п'яти зустрічах донеччани здобули дві перемоги і тричі програли.

Нагадаємо, минулого тижня пішов у відставку головний тренер "Арсеналу-Київ" Фабріціо Раванеллі. Вакантне місце в "Арсеналі" зайняв 62-річний В'ячеслав Грозний.

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Теги: #Олімпік Донецьк УПЛ