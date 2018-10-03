Автор дубля у ворота Ліона Мораєс: залишився неприємний післясмак після такої нічиєї

Форвард "Шахтаря" прокоментував результат гри з "Ліоном".

Форвард «Шахтаря» і автор двох голів у ворота "Ліона" Жуніор Мораєс прокоментував нічию у матчі з французьким клубом (2:2) у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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«Ми прекрасно знали, що «Ліон» – сильна команда. Якщо б мене запитали перед матчем, я б сказав, що нічия була б непоганим результатом, але ми показали такий футбол, що залишився неприємний післясмак після такої нічиї. Я можу привітати команду за такий матч, але ми не можемо повернути час і виправити свої помилки. Нас чекають інші матчі, зробимо все, щоб пройти далі. Ліга чемпіонів – це змагання, в якому не можна помилятися. Помилки можуть стати фатальними. Не можна грати внічию ні з «Хоффенхаймом», ні з «Ліоном», якщо ми хочемо пройти далі.

Без уболівальників грати мені не подобається. Навіть якщо б були тільки вболівальники «Ліона», то все одно було б краще. Всім подобається грати на заповнених стадіонах», – сказав Мораєс в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, "Шахтар" після дубля у виконанні Мораєса вів 2:0, однак у підсумку втратив важливі очки, зігравши внічию 2:2.