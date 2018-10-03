Фонсека після матчу з Ліоном: для Шахтаря нічого не втрачено

Тренер донеччан поділився емоціями після матчу з "Ліоном" в Лізі чемпіонів.

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека поділився своєю думкою після гри 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Ліон - Шахтар.

Фонсека поскаржився на невезіння у цій грі, повідомляє кореспондент УНІАН.

Відповідаючи на питання про те, який момент матчу став переломним, Фонсека зазначив: "Насправді, ми мали перевагу, вели в два голи, але переломний момент дійсно трапився. Вони нас "зловили" в найважчій для нас зоні - це останні 30 метрів перед воротами. Зуміли створити нам непереборні труднощі. Суперник виявився дуже класним, у них гравці високого рівня. Власне, це було зрозуміло ще до гри. Дуже прикро. Ми дійсно заслуговували перемоги".

Говорячи про турнірні перспективи напередодні матчів проти "Манчестер Сіті", Фонсека зазначив: "Так, безумовно, за умови сьогоднішньої нашої перемоги було б все дуже збалансовано і логічно. Тепер у нас попереду дві гри з сильним суперником, але ми продовжуємо боротися. Нічого ще не втрачено, зіграна лише третина матчів групового турніру".

Говорячи про проблеми команди в обороні, які проявляються в останній час, Фонсека зауважив: "Насправді це не завжди зрозуміло і логічно, коли гравця переводять з одного флангу оборони на інший, але тим не менш, Матвієнко провів черговий чудовий матч. І я дуже задоволений його діями. Повторюся, нам просто не пощастило в цій грі, дуже прикра поразка".

"Якщо говорити про мою кар'єру, то у мене таких матчів ще не було. Але це може відбутися при вдалому збігу обставин для суперника і повному невезінні твоєї команди", - підсумував Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліон - "Шахтар" завершився внічию (2:2), при тому, що гірники упустили перемогу, ведучи з різницею у два голи.