Реал сенсаційно програв у Москві, Моуріньо знову не зміг перемогти з МЮ (результати всіх матчів ЛЧ)
00:11, 03 жовтня 2018Футбол
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"Баварія" і "Аякс" зіграли внічию - 1:1.
ЦСКА (Москва) обіграв "Реал" / REUTERS
Завершилися всі вісім матчів вівторка в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Чинний чемпіон турніру мадридський "Реал" сенсаційно програв на виїзді московському ЦСКА з рахунком 0:1. Чергову осічку допустив "Манчестер Юнайтед" під керівництвом Жозе Моуріньо. На цей раз "Червоні дияволи" задовольнилися нічиєю в домашній грі з "Валенсією" - 0:0.
Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" поділив очки з "Ліоном" на виїзді - нічия 2:2. За ходом гри можна було простежити завдяки онлайн-трансляції на нашому сайті.
Ліга чемпіонів. 2 жовтня
Група Е
АЕК - Бенфіка - 2:3
Баварія - Аякс - 1:1
Група F
Ліон - Шахтар - 2:2
Хоффенхайм - Ман Сіті - 1:2
Група G
Рома - Вікторія - 5:0
ЦСКА - Реал - 1:0
Група Н
Ювентус - Янг Бойз - 3:0
МЮ - Валенсія - 0:0
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