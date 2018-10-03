Реал сенсаційно програв у Москві, Моуріньо знову не зміг перемогти з МЮ (результати всіх матчів ЛЧ)

"Баварія" і "Аякс" зіграли внічию - 1:1.

Завершилися всі вісім матчів вівторка в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Чинний чемпіон турніру мадридський "Реал" сенсаційно програв на виїзді московському ЦСКА з рахунком 0:1. Чергову осічку допустив "Манчестер Юнайтед" під керівництвом Жозе Моуріньо. На цей раз "Червоні дияволи" задовольнилися нічиєю в домашній грі з "Валенсією" - 0:0.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" поділив очки з "Ліоном" на виїзді - нічия 2:2. За ходом гри можна було простежити завдяки онлайн-трансляції на нашому сайті.

Ліга чемпіонів. 2 жовтня

Група Е

АЕК - Бенфіка - 2:3

Баварія - Аякс - 1:1

Група F

Ліон - Шахтар - 2:2

Хоффенхайм - Ман Сіті - 1:2

Група G

Рома - Вікторія - 5:0

ЦСКА - Реал - 1:0

Група Н

Ювентус - Янг Бойз - 3:0

МЮ - Валенсія - 0:0