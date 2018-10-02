Шахтар втратив перемогу у матчі з Ліоном в Лізі чемпіонів

Гостьова гра завершилася внічию, з рахунком 2:2.

У Ліоні завершився матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Ліон" приймав донецький "Шахтар".

Матч завершився внічию, з рахунком 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив при порожніх трибунах, що створювало незвичайну і не дуже приємну атмосферу тиші і товариського характеру гри, а не матчу рівня Ліги чемпіонів.

Тим не менш, Шахтар швидше пристосувався до цієї ситуації. Донеччани набагато впевненіше суперника і потужніше почали гру, маючи перевагу по ходу всього першого тайму. А в кінцівці тайму забили цілком заслужений і логічний гол. На 44-й хвилині Жуніор Мораєс замкнув фланговий простріл ударом точно у дев'ятку воріт "Ліона", 1:0.

На самому початку другого тайму Ліон мав ряд гострих моментів, але, на 55-й хвилині, гол знову забив Мораєс. Перевага Шахтаря досягло комфортних 0:2.

Здавалося, що Ліон мав зламатися, перш за все, психологічно. Але суперник, навпаки, зумів "повернутися" в гру і протягом двох хвилин забив два голи, зрівнявши рахунок. Відзначилися Мусса Дембеле - на 70-й хвилині, і Лео Дюбуа на 72-й.

Надалі обидві команди мали кілька моментів для того, щоб вирвати перемогу, але матч так і закінчився внічию.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.