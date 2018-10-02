Ман Сіті у кінцівці зустрічі вирвав перемогу у Хоффенхайма, набравши перші очки в Лізі чемпіонів

"Ювентус" обіграв "Янг Бойз".

Завершилися два матчі Ліги чемпіонів в рамках 2-го туру групового етапу.

"Манчестер Сіті" здобув вольову перемогу над німецьким "Хоффенхаймом" в групі F, де виступає донецький "Шахтар". Німецька команда відкрила рахунок вже на 1-й хвилині, Серхіо Агуеро зрівняв рахунок на 8-й хвилині, і рівновага протрималася практично до фінального свистка.

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На 87-й хвилині Давид Сілва використав помилку захисників і забив вирішальний гол - 2:1. Відзначимо, що "Ліон" і "Шахтар" - інші учасники групи F - почнуть свій матч в Ліоні о 22.00 за київським часом.

У Турині відбувся також поєдинок "Ювентус" - "Янг Бойз". Туринці здобули перемогу - 3:0.