ФІФА задумала революційні зміни у футбольних правилах

В організації вважають, що знайшли ефективний спосіб боротьби з затягуванням ігрового часу.

Міжнародна рада футбольний асоціацій (ФІФА) хоче збільшити кількість "чистого" ігрового часу у футбольних матчах.

Причина такого рішення полягає в тому, що в останні роки спостерігається тенденція до зниження часу перебування м'яча в русі, повідомляє The Times.

Одним з наочних прикладів став останній матч між "Кардиффом" і "Бернлі" (1:2) в 7-му турі англійської Прем'єр-ліги. Повідомляється, що в цілому за поєдинок м'яч був у грі протягом 42 хвилин і 2 секунди, хоча стандартний ігровий час складає 90 хвилин.

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При цьому більше восьми хвилин були витрачені на виконання аутів капітаном "Кардіффа" Шоном Моріссоном. ФІФА має намір розробити кілька методів, які б надалі зменшували подібні затримки часу.

Одним з можливих рішень для збільшення кількості ігрового часу є перехід на іншу систему, з двома таймами по 30 хвилин. Головна її відмінність від нинішньої системи - зупинка часу в кожен момент, коли м'яч залишає лінію поля.

Нагадаємо, що одними з останніх нововведень у футбольних правилах стали система відеоповторів, а також можливість використання четвертої заміни в додатковий час.