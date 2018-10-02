Шахтар (U-19) поступився Ліону у юнацькій Лізі УЄФА

Гірники догравали матч вдесятьох.

У другому турі юнацької Ліги УЄФА «Шахтар» (U-19) програв одноліткам з «Ліона» на виїзді – 0:2.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гірники пропустили по голу в кожному з таймів. На 66-й хвилині Бондар отримав другу жовту картку і залишив "Шахтар" догравати вдесятьох.

Зазначимо, що у першому турі «Шахтар» (U-19) поступився вдома «Хоффенхайму» – 1:2.

Матч основних команд "Ліона" і "Шахтаря" також відбудеться сьогодні, початок – 22.00. УНІАН проведе пряму онлайн-трансляцію зустрічі.