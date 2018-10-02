Шахтар (U-19) поступився Ліону у юнацькій Лізі УЄФА
18:13, 02 жовтня 2018Футбол
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Гірники догравали матч вдесятьох.
"Шахтар" (U-19) програв "Ліону" / shakhtar.com
У другому турі юнацької Ліги УЄФА «Шахтар» (U-19) програв одноліткам з «Ліона» на виїзді – 0:2.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Гірники пропустили по голу в кожному з таймів. На 66-й хвилині Бондар отримав другу жовту картку і залишив "Шахтар" догравати вдесятьох.
Зазначимо, що у першому турі «Шахтар» (U-19) поступився вдома «Хоффенхайму» – 1:2.
Матч основних команд "Ліона" і "Шахтаря" також відбудеться сьогодні, початок – 22.00. УНІАН проведе пряму онлайн-трансляцію зустрічі.
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