Динамо втратило Вербича - словенець отримав травму

Беньямін Вербич може пропустити кілька ігор своєї команди.

Атакуючий півзахисник київського «Динамо» Беньямін Вербич отримав травму і ризикує пропустити кілька найближчих матчів своєї команди. Про це повідомив Football Hub.

Словенський гравець вже пройшов обстеження. Ступінь складності і характер травми поки невідомі.

Повідомляється, що участь Вербича в найближчих матчах під питанням.

Нагадаємо, що в четвер "Динамо" проведе матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи з чеським "Яблонцем". Гра відбудеться на виїзді. Початок - о 22.00 за київським часом.