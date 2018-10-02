этот материал доступен на русском

Динамо втратило Вербича - словенець отримав травму

17:55, 02 жовтня 2018
Футбол
317 0
Беньямін Вербич отримав травму перед матчем Ліги Європи / facebook.com/footballhubua

Атакуючий півзахисник київського «Динамо» Беньямін Вербич отримав травму і ризикує пропустити кілька найближчих матчів своєї команди. Про це повідомив Football Hub.

Словенський гравець вже пройшов обстеження. Ступінь складності і характер травми поки невідомі.

Повідомляється, що участь Вербича в найближчих матчах під питанням.

Нагадаємо, що в четвер "Динамо" проведе матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи з чеським "Яблонцем". Гра відбудеться на виїзді. Початок - о 22.00 за київським часом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2018/19
Теги: #Беньямін Вербич у Динамо