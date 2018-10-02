Динамо втратило Вербича - словенець отримав травму
17:55, 02 жовтня 2018Футбол
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Беньямін Вербич може пропустити кілька ігор своєї команди.
Беньямін Вербич отримав травму перед матчем Ліги Європи / facebook.com/footballhubua
Атакуючий півзахисник київського «Динамо» Беньямін Вербич отримав травму і ризикує пропустити кілька найближчих матчів своєї команди. Про це повідомив Football Hub.
Словенський гравець вже пройшов обстеження. Ступінь складності і характер травми поки невідомі.
Повідомляється, що участь Вербича в найближчих матчах під питанням.
Нагадаємо, що в четвер "Динамо" проведе матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи з чеським "Яблонцем". Гра відбудеться на виїзді. Початок - о 22.00 за київським часом.
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