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Зідан не має наміру очолювати МЮ

16:12, 02 жовтня 2018
Футбол
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Зінедін Зідан / Financial Tribune

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Французький наставник нібито мріє очолити "Ювентус", за який він виступав у якості футболіста. На даний момент Зідан взагалі не планує повертатися до тренерської роботи.

Також француз ще не підтверджував наявність контактів з керівництвом "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, європейські ЗМІ активно сватають французького тренера на посаду наставника "МЮ", який провів серію невдалих матчів під керівництвом Жозе Моуріньо.

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Теги: #Манчестер Юнайтед#Зінедін Зідан