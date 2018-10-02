Зідан не має наміру очолювати МЮ

Француз хоче отримати роботу в «Ювентусі».

Колишній тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан не буде головним тренером "Манчестер Юнайтед", повідомляє Le Parisien.

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Французький наставник нібито мріє очолити "Ювентус", за який він виступав у якості футболіста. На даний момент Зідан взагалі не планує повертатися до тренерської роботи.

Також француз ще не підтверджував наявність контактів з керівництвом "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, європейські ЗМІ активно сватають французького тренера на посаду наставника "МЮ", який провів серію невдалих матчів під керівництвом Жозе Моуріньо.