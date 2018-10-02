Ліон - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів

На "гірників" очікує складний поєдинок, який пройде у Франції за порожніх трибун.

Сьогодні, 2 жовтня, донецький "Шахтар" проведе свій другий матч в груповому етапі Ліги чемпіонів. Його суперником стане французький "Ліон". Команди вийдуть на поле "Стад де Ліон" о 22.00 за київським часом.

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Ліон - Шахтар: прогноз букмекерів

Після непростого домашнього матчу з німецьким "Хоффенхаймом", в якому "гірники" здобули нічийний результат в кінцівці гри, команді Паулу Фонсеки належить зустрітися з ще більш грізним суперником.

Цікаво, що сам "Ліон" у першому турі створив сенсацію, обігравши в гостях "Манчестер Сіті" і ще більше підвищивши інтригу в групі F - боротьба за вихід у весняну частину сезону очікується вкрай запекла.

На користь української команди напевно зіграє той факт, що "Ліону" доведеться виступати без підтримки своїх вболівальників, за порожніх трибун. Французький клуб покараний за прояви расизму і заворушення на матчі Ліги Європи минулого сезону проти ЦСКА.

Втім, навіть це не вплинуло на думку аналітиків букмекерських контор, які визначилися з питанням, хто фаворит у матчі Ліон - Шахтар. Так, спеціалізований портал BetExplorer зібрав дані більш ніж 20 провідних букмекерських контор світу і вивів середній коефіцієнт. На перемогу французів ставки приймаються з витрат 1,84 до 1, на нічию - 3,81 до 1, а на перемогу гірників - 4,33 до 1.

Склади команд на матч Ліон - Шахтар

Загальна трансферна вартість всіх футболістів "Ліона", за даними сайту Transfermarkt, більш ніж в три рази перевищує вартість гравців "Шахтаря". Так склад французів оцінюється в 338,75 мільйони євро, а українського клубу – 103 мільйони.

При цьому найдорожчим футболістом "гірників" вважається півзахисник Марлос (11 мільйонів євро), а у "левів" - хавбек Набіль Фекир (60 мільйонів).

Обидві команди підходять до протистояння без видимих кадрових проблем. У "Ліона" через травму буде відсутній тільки Мартен Тер'є, молодий талановитий півзахисник, який поповнив склад команди влітку цього року. Інших проблем підопічні Брюно Женезьо не відчувають – команда знаходиться в хорошій формі.

Тренер гірників Паулу Фонсека не взяв до складу делегації на матч з "Ліоном" Івана Ордеця, Дентіньо і В'ячеслава Танковського. Інших травми або дискваліфікацій в стані "оранжево-чорних" немає. Зате в обойму потрапили бразильці Кайоде і Веллінгтон Нем, які нещодавно відновилися після травм.

Статистика

Досі "Шахтар" і "Ліон" не зустрічалися на футбольному полі, проте в цілому "Шахтар" має позитивну статистику в матчах з французькими колективами - 13 поєдинків, з них 7 перемог, 2 нічиї та 4 поразки, різниця м'ячів 17-13.

Правда, і у "Ліона" позитивний баланс у матчах з українськими клубами - 4 матчі, в яких зафіксовано 3 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів 5-0.

Цитати

Бруно Женезьо, головний тренер "Ліона": "Фізична підготовка, концентрація, техніка - це основні запоруки успіху в матчах Ліги чемпіонів. Це найпрестижніший турнір в Європі, головний. Тут не буває дрібниць, все важливо. Я сподіваюся, що відсутність досвіду у наших молодих гравців ніяк не вплине на завтрашній матч. У "Манчестер Сіті" ми змогли виграти, а це дуже досвідчена команда. Чому б нам не спробувати виграти?! Ми граємо для публіки, а за порожніх трибун - таке враження, що це тренування. Але нам потрібно за будь-яку ціну набрати три очки. І ми будемо прагнути тільки до цього. Завтра буде дуже важлива гра".

Паулу Фонсека, головний тренер "Шахтаря": "У нас були проблеми з обороною в попередній грі Ліги чемпіонів з "Хоффенхаймом", але ми їх намагалися вирішити. Зараз у нас абсолютно новий суперник і, відповідно, абсолютно нові завдання. Постараємося їх виконати. Якщо говорити про "Ліон", то я б не хотів його порівнювати з кимось. "Ліон" сам по собі дуже сильний, він володіє відмінним підбором індивідуально сильних технічних гравців. Про це, зокрема, свідчать результати команди останнім часом".

Жуніор Мораєс, нападник "Шахтаря": "Завжди важливо вивчати суперника, важливо вивчати його сильні і слабкі сторони. Чи вийшло у нас вивчити нинішнього суперника? Подивимося на це у вівторок..."

Набіль Фекір, півзахисник "Ліона": "З "Шахтаря" пішло багато гравців, але все одно ця команда відома своїм стилем і технічними якостями футболістів. Вони трохи схожі на нас. Ми будемо дуже мотивовані на кожен матч у Лізі чемпіонів. Матч проти "Манчестер Сіті" багато дав нам, і ми повинні показати ту ж самовіддачу і настрій".