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Ліон - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

11:28, 02 жовтня 2018
Футбол
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footballua.tv

Матч покаже спеціалізований кабельний телеканал "Футбол 1". Грі буде передувати включення зі спеціальної студії, де експерти оцінять шанси гірників і їхніх суперників перед матчем. А відразу після гри експерти підведуть підсумки матчу.

Нагадаємо, що, на думку букмекерів, фаворитом матчу є французька команда.

Матч Ліги чемпіонів "Ліон" - "Шахтар" розпочнеться о 22.00 за київським часом. УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Теги: #Ліга чемпіонів#ФК Шахтар