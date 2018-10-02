Ліон - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів
11:28, 02 жовтня 2018Футбол
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Гру покаже спеціалізований кабельний телеканал.
footballua.tv
Сьогодні в Ліоні відбудеться матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому французький "Ліон" прийматиме донецький "Шахтар".
Матч покаже спеціалізований кабельний телеканал "Футбол 1". Грі буде передувати включення зі спеціальної студії, де експерти оцінять шанси гірників і їхніх суперників перед матчем. А відразу після гри експерти підведуть підсумки матчу.
Нагадаємо, що, на думку букмекерів, фаворитом матчу є французька команда.
Матч Ліги чемпіонів "Ліон" - "Шахтар" розпочнеться о 22.00 за київським часом. УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
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