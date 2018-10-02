Поліція розпочала розслідування у справі Роналду, якого звинувачують у зґвалтуванні

За справу взялися поліцейські Лас-Вегаса.

Поліція Лас-Вегаса почала розслідування у справі нападника «Ювентуса» Кріштіану Роналду. Американка Кетрін Майорга раніше висунула звинувачення проти футболіста.

Як повідомляє Daily Mail, після висунутих звинувачень про зґвалтування з боку американки Кетрін Майорги проти португальського футболіста, поліція відновила розслідування та слідчі почали вивчати отриману інформацію. Оскільки інцидент, за словами дівчини, стався в Лас-Вегасі в 2009 році, за справу взялися поліцейські Лас-Вегаса.

Читайте такожАмериканка звинуватила Роналду у згвалтуванні

За словами Кетрін Майорги, Роналду силою оволодів нею, причому зґвалтування було, серед іншого, і анальним.

«Департамент поліції Лас-Вегаса отримав повідомлення про напад 13 червня 2009 року. У той час, коли був зроблений звіт, жертва не назвала детективам місце події і не надала опис підозрюваного. Був проведений медичний огляд. Станом на вересень 2018 року справу було поновлено, і наші детективи вивчають інформацію, що надається жертвою. Це поточне розслідування, і в даний час жодних відомостей не буде опубліковано», – повідомив департамент поліції Лас-Вегаса.

Нагадаємо, Роналду, коментуючи скандал, звинуватив жінку у брехні і бажанні прославитися за рахунок його імені.