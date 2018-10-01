Шевченко викликав на збір перед матчами з Італією і Чехією 24 гравці

Запрошення отримали і два легіонери, які раніше були включені у резервний список.

Тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченко оголосив список футболістів, викликаних для підготовки до матчу Ліги націй зі збірною Чехії, а також до товариського поєдинку з Італією.

У список увійшли 24 гравці, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Денис Бойко («Динамо»), Андрій Лунін («Леганес», Іспанія).

Захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (усі— «Шахтар»), Микита Бурда («Динамо»), Олександр Караваєв («Зоря»), Василь Кравець («Луго», Іспанія), Ігор Пластун («Гент», Бельгія), Євген Макаренко («Андерлехт», Бельгія).

Читайте такожУЄФА присвятив статтю екс-гравця "Мілана" і тренеру збірної України Андрію Шевченку

Півзахисники: Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Тарас Степаненко, Марлос (обидва — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський («Динамо»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Генк», Бельгія), Іван Петряк («Ференцварош», Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Бесєдін («Динамо»).

Зазначимо, що запрошення отримали два легіонери, які раніше були включені в резервний список, - Ігор Пластун з бельгійського «Гента» та Іван Петряк з угорського «Ференцвароша». Для 28-річного Пластуна це перший виклик у збірну України.

Додамо, що 10 жовтня Україна проведе товариський матч з Італією на виїзді, а 16-го числа – зіграє з Чехією в Лізі націй.