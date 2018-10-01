Тренер Шахтаря Фонсека: Ліон сам по собі дуже сильний, з відмінним підбором гравців

Португальський фахівець поділився своєю думкою про майбутню гру Ліги чемпіонів.

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека поділився своїми очікуваннями перед матчем 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти французького Ліона, який відбудеться у вівторок.

Фонсека відзначив надзвичайну важливість майбутнього матчу, повідомляє кореспондент УНІАН.

"У нас були проблеми з обороною в попередній грі Ліги чемпіонів з Хоффенхаймом, але ми їх намагались скорегувати. Зараз у нас абсолютно новий суперник і, відповідно, абсолютно нові завдання. Постараємося їх виконати", - зазначив тренер гірників на початку прес-конференції.

Говорячи про персоналії, Фонсека зокрема зауважив: "Хобленко буде продовжувати на позиції правого захисника, хоч він, номінально, є лівим захисником. Це досить незвично, але він приносить багато користі на своєму новому місці на полі".

А говорячи про гру Андрія П'ятова зауважив: "Я не відчув невпевненості в його діях. Він буде продовжувати захищати наші ворота".

Говорячи про те. що тренер "Ліона" порівняв його команду з "Барселоною" наставник "Шахтаря" зазначив: "насправді, думаю, що це порівняння дуже перебільшене. І наша, і іспанська команда грають в атакуючий футбол, але порівнювати нас занадто рано. Якщо ж говорити про Ліоні, то я б не хотів його порівнювати з кимось. "Ліон" сам по собі дуже сильний з відмінним підбором індивідуально сильних технічних гравців. Про це, зокрема, свідчать результати команди останнім часом".

Говорячи про порожніх трибунах стадіону на завтрашньому матчі і те, чи буде це перевагою для його команди, Фонсека зазначив: "Завтра ми це побачимо. Але, в будь-якому випадку, хотів би сказати, що я не розумію таких рішень УЄФА. Футбол - це, перш за все, видовище. Вболівальники повинна приходити, створювати атмосферу, створювати шум... Нехай навіть це чужі вболівальники".

У свою чергу, гравець "Шахтаря" Жуніор Мораєс, який також був присутній на прес-конференції перед грою з "Ліоном" зазначив: "Завжди важливо вивчати суперника, важливо вивчати його сильні і слабкі сторони. Вийшло у нас вивчити нинішнього суперника? Подивимося на це завтра..."

Як повідомляв УНІАН, матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Ліон" - "Шахтар" відбудеться у вівторок, 2 жовтня. Гра розпочнеться о 22.00 за київським часом.