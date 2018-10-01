Тренер Ліона перед грою з Шахтарем: підтримки не буде, але ми повинні знайти мотивацію до перемоги

Наставник "Ліона" поділився своєю думкою про завтрашній матч.

Головний тренер французького "Ліона" Брюно Женезьо відповів на питання ЗМІ напередодні завтрашнього матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

Наставник зазначив, що, "на жаль, підтримки завтра не буде (матч пройде за порожніх трибун), але французька команда повинна прийняти цей факт і знайти мотивацію до перемоги", повідомляє кореспондент УНІАН.

Говорячи про те, чи стануть порожні трибуни перевагою для гостей, тренер заявив: "Я не думаю, що відсутність уболівальників буде перевагою для "Шахтаря". Разом з тим, наш суперник - гарна команда, колектив дуже високого рівня, проти нього грати буде вкрай непросто".

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Говорячи про те, що легше - вдруге обіграти "Манчестер Сіті" або виграти у "Шахтаря", наставник констатував: "Потрібна хороша мотивація, потрібно показати себе з найкращого боку, адже завтра нам буде протистояти дуже хороша команда".

А говорячи про те, що молоді гравці його команди дуже захоплені PlayStation, Женезьо зазначив: "Я не знаю, що говорять, не знаю, люблять вони чи ні грати в приставку, але вони відмінно діють на полі, віддають всього себе боротьбі. Це я бачу. І це мене тішить".

"Фізична підготовка, концентрація, техніка - це основні запоруки успіху в матчах Ліги чемпіонів. Це найпрестижніший турнір в Європі, головний. Тут не буває дрібниць, все важливо. Я сподіваюся, що відсутність досвіду у наших молодих гравців ніяк не вплине на завтрашній матч. У "Манчестер Сіті" ми змогли виграти, а це дуже досвідчена команда. Чому б нам не спробувати виграти і завтра?!

Ми граємо для публіки, а за порожніх трибун - таке враження, що це тренування. Але нам потрібно за будь-яку ціну набрати три очки. І ми будемо прагнути тільки цього. Завтра буде дуже важлива гра", - додав наставник французької команди.

Як повідомляв УНІАН, матч "Ліон" - "Шахтар" відбудеться у вівторок, 2 жовтня. Початок гри о 22.00 за київським часом.