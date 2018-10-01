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Комітет арбітрів ФФУ повідомив імена суддів, яких підозрюють у нечесній грі

18:03, 01 жовтня 2018
Футбол
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Комітет арбітрів України повідомив про нових відсторонених суддів, щодо яких ведуться розслідування / metalist.ua

Як повідомляється на офіційному сайті організації, на адресу Комітету арбітрів надійшов лист від Національної поліції України із роз'ясненням щодо розвитку подій стосовно поточних розслідувань. У ньому, зокрема, підтверджується, що щодо зазначених нижче осіб продовжується розслідування - їм надіслано нові виклики на допит:

Арановський В.А. (м. Київ), Павлюк О.А. (м. Київ), Міланич В.О. (Миколаївська обл.), Вишневський Ю.І. (Київська обл.), Маляр В.Ю. (Хмельницька обл.), Петренко Є.В. (Одеська обл.), Кальонов О.О. (Львівська обл.), Курцеба Е.М. (Одеська обл.), Почепецький П.П. (Дніпропетровська обл.), Старча С.В. (м. Київ), Даньковський С.В. (м. Київ).

Також додано перелік 18 арбітрів, асистентів арбітра та спостерігачів арбітражу, щодо яких були припинені слідчі дії і яких допустять до арбітражу. 

Окрім того, Комітет арбітрів ФФУ повідомив, що від Національної Поліції України було отримано також новий перелік офіційних осіб (загалом 25 чоловік), стосовно яких були розпочаті певні слідчі дії і які викликаються на допит.

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Теги: #скандальні арбітри ФФУ