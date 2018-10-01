Комітет арбітрів ФФУ повідомив імена суддів, яких підозрюють у нечесній грі

11 арбітрів та асистентів рефері залишаються відстороненими від проведення матчів.

Комітет арбітрів ФФУ оприлюднив список відсторонених арбітрів, щодо яких триває розслідування участі в договірних матчах.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, на адресу Комітету арбітрів надійшов лист від Національної поліції України із роз'ясненням щодо розвитку подій стосовно поточних розслідувань. У ньому, зокрема, підтверджується, що щодо зазначених нижче осіб продовжується розслідування - їм надіслано нові виклики на допит:

Арановський В.А. (м. Київ), Павлюк О.А. (м. Київ), Міланич В.О. (Миколаївська обл.), Вишневський Ю.І. (Київська обл.), Маляр В.Ю. (Хмельницька обл.), Петренко Є.В. (Одеська обл.), Кальонов О.О. (Львівська обл.), Курцеба Е.М. (Одеська обл.), Почепецький П.П. (Дніпропетровська обл.), Старча С.В. (м. Київ), Даньковський С.В. (м. Київ).

Breaking🔥🔥🔥

Офіційний сайт комітету арбітрів оприлюднив список відсторонених арбітрів щодо яких триває розслідування участі в матчах із фіксованим результатом.

Також, додано перелік рефері, яких буде допущено до арбітражу⚡ pic.twitter.com/53C6HXLlTC — FootballHub (@FootballHub_Ua) October 1, 2018

Також додано перелік 18 арбітрів, асистентів арбітра та спостерігачів арбітражу, щодо яких були припинені слідчі дії і яких допустять до арбітражу.

Окрім того, Комітет арбітрів ФФУ повідомив, що від Національної Поліції України було отримано також новий перелік офіційних осіб (загалом 25 чоловік), стосовно яких були розпочаті певні слідчі дії і які викликаються на допит.