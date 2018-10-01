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Динамо і Ворскла дізналися арбітрів, які працюватимуть на матчах 2-го туру Ліги Європи

13:48, 01 жовтня 2018
Футбол
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Себастьєн Дельферьєр обслужить матч "Яблонець" - "Динамо" / sports.md

Матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи між чеським «Яблонцем» і київським «Динамо» довірили проводити бельгійській бригаді арбітрів на чолі з Себастьєном Дельферьєром. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Асистенти рефері – Ів де Нев і Жо де Вейрдт. Додаткові асистенти рефері – Александр Буко і Ерік Ламбрехтс. Четвертий рефері – Кевен Монтені.

На поєдинку між полтавською "Ворсклою" і португальським "Спортингом" головним суддею буде чорногорець Нікола Дабанович. Асистенти рефері – Веселін Радуновіч і Джорджіє Ражнатович. Додаткові асистенти рефері – Мілован Милачич і Мілош Савович. Четвертий рефері – Александар Джиканович (Чорногорія).

Нагадаємо, що матч «Ворскла» – «Спортинг» відбудеться у четвер, 4 жовтня, у Полтаві. Початок – 19.55.

Матч «Яблонець» – «Динамо» відбудеться в цей же день на полі чеської команди. Початок – 22.00.

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Теги: #Ліга Європи