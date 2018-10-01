Головним тренером київського Арсеналу став В'ячеслав Грозний

62-річний фахівець втретє в кар'єрі очолив "канонірів".

Новим головним тренером клубу «Арсенал-Київ» призначений 62-річний український фахівець В'ячеслав Грозний.

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Останнім місцем роботи Грозного був казахстанський «Іртиш» (Павлодар), який він залишив у минулому сезоні.

Раніше Грозний двічі працював головним тренером київського «Арсеналу». Він керував командою в період з 2002-го по 2004 рік, а потім в 2010 році. Останнім українським клубом Грозного була «Говерла», яку він залишив у 2016 році.

Нагадаємо, що з літа 2018 року "Арсеналом" керував колишній гравець "Ювентуса" і збірної Італії Фабріціо Раванеллі, проте з ним команда набрала всього 4 очки і після 10 турів займає останнє місце в турнірній таблиці.