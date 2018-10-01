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Головним тренером київського Арсеналу став В'ячеслав Грозний

13:01, 01 жовтня 2018
Футбол
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В'ячеслав Грозний / fcdinamo.ge

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Останнім місцем роботи Грозного був казахстанський «Іртиш» (Павлодар), який він залишив у минулому сезоні.

Раніше Грозний двічі працював головним тренером київського «Арсеналу». Він керував командою в період з 2002-го по 2004 рік, а потім в 2010 році. Останнім українським клубом Грозного була «Говерла», яку він залишив у 2016 році.

Нагадаємо, що з літа 2018 року "Арсеналом" керував колишній гравець "Ювентуса" і збірної Італії Фабріціо Раванеллі, проте з ним команда набрала всього 4 очки і після 10 турів займає останнє місце в турнірній таблиці.

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Теги: #Арсенал-Київ#В'ячеслав Грозний