Дуже добре: Гвардіола розраховує на українця Зінченка в найближчих матчах

Два конкуренти українця за місце в "основі" поки не можуть допомогти команді.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів про стан конкурентів українця Олександра Зінченка.

Відзначається, що Фабіан Делф не зможе допомогти команді за станом здоров'я, а до Бенжамена Менді є серйозні претензії, пов'язані з його поведінкою - так, нещодавно футболіст запізнився на три години на відновлювальні процедури, пояснивши це відвідуванням боксерського поєдинку Джошуа - Повєткін. Однак Гвардіола не вважав це поважною причиною і відсторонив гравця на тиждень від тренувань.

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Таким чином, шанси українця Зінченка вийти в "основі" у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Хоффенхайма" у вівторок значно зросли.

"Делф не повернеться на поле протягом цього тижня. Менді тренується значно краще, але я не знаю, коли точно він буде готовий. Ми не повинні забувати, що Олександр нам дуже допоміг протягом минулого сезону, він грав дуже добре. Всі гравці знають, що вони – частина команди. Люди, можливо, не очікують побачити його зараз, але він дійсно добре провів останню гру і заслужив зіграти знову", - сказав наставник "Сіті" після останнього матчу в АПЛ проти "Брайтона".

Pep on left-back options:



"Delph will not be back this week. Mendy training is much better, but I don't know exactly when he'll be ready. Oleks (Zinchenko) helped us a lot last season. All players know they are part of a team." pic.twitter.com/nYHMKpPgT8 — City Watch (@City_Watch) September 30, 2018

Відзначимо, що в поєдинку з "Брайтоном" (2:0) на минулих вихідних Олександр Зінченко вперше потрапив до стартового складу свого клубу в поточному сезоні АПЛ. При цьому українець став найкращим за кількістю передач в команді, отримавши одну з кращих оцінок за гру серед партнерів.