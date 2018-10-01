Шахтар вирушив на матч Ліги чемпіонів у Ліон з 23 гравцями
10:44, 01 жовтня 2018Футбол
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Поєдинок 2-го туру відбудеться завтра у Франції.
"Шахтар" вирушив на матч 2-го туру Ліги чемпіонів у Ліон / facebook.com/fcshakhtar
Делегація донецького «Шахтаря» вирушила на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з французьким «Ліоном», який відбудеться завтра.
У Францію клуб вирушив, маючи у складі 23 футболіста.
Воротарі: П'ятов, Шевченко, Кудрик.
Захисники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Матвієнко.
Півзахисники: Алан Патрік, Коваленко, Степаненко, Майкон, Фернандо, Болбат, Сіпріано, Нем, Тайсон, Тотовицький, Марлос.
Нападники: Мораєс, Кайоде.
Матч «Ліон» – «Шахтар» відбудеться 2 жовтня. Початок – о 22.00 за київським часом.
Нагадаємо, що в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв внічию з німецьким "Хоффенхаймом" (2:2).
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