Шахтар вирушив на матч Ліги чемпіонів у Ліон з 23 гравцями

Поєдинок 2-го туру відбудеться завтра у Франції.

Делегація донецького «Шахтаря» вирушила на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з французьким «Ліоном», який відбудеться завтра. У Францію клуб вирушив, маючи у складі 23 футболіста. Воротарі: П'ятов, Шевченко, Кудрик. Захисники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Матвієнко. Півзахисники: Алан Патрік, Коваленко, Степаненко, Майкон, Фернандо, Болбат, Сіпріано, Нем, Тайсон, Тотовицький, Марлос. Нападники: Мораєс, Кайоде. Матч «Ліон» – «Шахтар» відбудеться 2 жовтня. Початок – о 22.00 за київським часом. Нагадаємо, що в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв внічию з німецьким "Хоффенхаймом" (2:2).

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