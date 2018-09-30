Динамо виграло столичне дербі у Арсенала в останньому матчі туру УПЛ

Кияни обіграли суперника з мінімальним рахунком 0:1.

На столичному стадіоні "Динамо" тім. Валерія Лобановського завершився останній матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" в київському дербі обіграло "Арсенал".

Матч завершився з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Номінальні господарі поля протрималися лише до 33-й хвилині, коли датський новачок "Динамо" Дуэлунд забив гол. В контратаці Динамо, Морозюк видав пас праворуч, і Дуэлунд з ближнього кута воротарського майданчика у дотик переправив м'яч під ближню штангу.

У другому таймі динамівці відрізнялися, в основному, грубістю. На 52-й хвилині Гринь вискакував сам на сам з воротарем, але Бущан вибіг з штрафного і збив суперника - червона картка. А на 75-й хвилині вже Шабанов на фланзі буквально скосив Гриня, ударом ззаду потрапивши в голеностоп суперника.

Нарешті, відзначилися фанати обох команд, влаштувавши вогняне фаєр-шоу в кінцівці гри, з двох сторін трибун, прямо над полем.

Тим не менш, кияни зуміли довести матч до мінімальної перемоги.

Таким чином, "Динамо" набрало 23 очки, закріпилося на 2-му місці і продовжує переслідувати лідера і головного суперника в турнірній таблиці донецький "Шахтар" (27).

У свою чергу, "Арсенал", як і раніше, має 4 очки в таблиці і знаходиться на останньому 12-му місці в таблиці, відстаючи від найближчих суперників на 5 балів.