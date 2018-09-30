Фанати полтавської Ворскли приїхали на гру в Чернігів у футболках із зображенням Гітлера

"Вболівальники" потрапили в кадр телетрансляції під час гри.

Вболівальники команди української футбольної Прем'єр-ліги "Ворскла" (Полтава) "відзначилися" на матчі в Чернігові, де їх улюблена команда проводила матч з "Десною".

Фанати прийшли в чорних футболках із зображенням Адольфа Гітлера і написом «Мій дідусь австрійський художник», повідомляє Трибуна.

Камера великим планом показала обличчя вболівальників. Тепер залишилося тільки дізнатися - чи покарають фанів за такий серйозний проступок? І наскільки серйозним буде це покарання...

Як повідомляв УНІАН, «Ворскла» обіграла на виїзді «Десну» завдяки голам Кулача і Шарпара – 2:0.