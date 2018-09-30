Фанати полтавської Ворскли приїхали на гру в Чернігів у футболках із зображенням Гітлера
20:41, 30 вересня 2018Футбол
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"Вболівальники" потрапили в кадр телетрансляції під час гри.
Фанати Ворскли "відзначилися" в Чернігові / tribuna.com
Вболівальники команди української футбольної Прем'єр-ліги "Ворскла" (Полтава) "відзначилися" на матчі в Чернігові, де їх улюблена команда проводила матч з "Десною".
Фанати прийшли в чорних футболках із зображенням Адольфа Гітлера і написом «Мій дідусь австрійський художник», повідомляє Трибуна.
Камера великим планом показала обличчя вболівальників. Тепер залишилося тільки дізнатися - чи покарають фанів за такий серйозний проступок? І наскільки серйозним буде це покарання...
Як повідомляв УНІАН, «Ворскла» обіграла на виїзді «Десну» завдяки голам Кулача і Шарпара – 2:0.
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