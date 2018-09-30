Шахтар і LaLiga підготували 52 українських дитячих тренерів

Програма включала 14 теоретичних і 7 практичних занять за методикою LaLiga, а також 2 семінари.

У Маріуполі завершився курс підготовки тренерів масового дитячого футболу

Програма включала 14 теоретичних і 7 практичних занять за методикою LaLiga, а також 2 семінари, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

30 вересня пройшли заключні сесії, в ході яких учасники закріпили модель змагальних мікроциклів, систему тренувань, тактичну і стратегічну підготовку.

– Тут прекрасні тренери! Ми провели багато часу в залі для теорії, і їм було непросто, але я впевнений, що вони почерпнули для себе багато нового, – зазначив наставник академії мадридського «Атлетіко» Карлос Родрігес Діас. – Протягом п'яти днів ми ділилися з учасниками нашими ідеями, які цілком застосовні в їх роботі з дітьми. Все пройшло чудово. Дуже раді співпраці ФК «Шахтар» і LaLiga.

Сертифікати про закінчення модуля «LaLiga Training Methodology Course Level 1», підписані представниками ФК «Шахтар» і LaLiga, отримали 52 тренери з 15 міст України (Курахове, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Донецьк, Макіївка, Костянтинівка, Івано-Франківськ, Львів, Київ, Бурштин, Зеленодольськ, Харків, Краматорськ, Лозова і Кременчук).

Олександр Козлов (Харків):

– Дуже сподобалися курси, багато нової інформації. Ми пропрацювали структуру тренувань для всіх віків і вивчили цикли, що особливо корисно.

Олексій Романенко (Лозова):

– Європейська школа відрізняється від нашої – інший менталітет. Дещо інакше подивився на свою роботу, намагатимуся впроваджувати все найкраще. Величезне спасибі «Шахтарю» за можливість відвідати такі курси.

Вже зараз наставники можуть використовувати набуті знання та навички у щоденному процесі навчання. Зазначимо, що участь у програмі підготовки взяли тренери-волонтери «Давай, грай!».

Це перший спільний проект некомерційного фонду Shakhtar Social та іспанської LaLiga. Співпраця буде продовжена.