Зоря і Львів завершили матч Прем'єр-ліги безгольовою нічиєю
18:58, 30 вересня 2018Футбол
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Гра в Запоріжжі завершилася з рахунком 0:0.
Футболісти "Львова" втримали нічию в матчі з "Зорею" / fclviv.com.ua
У Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" завершився матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймала ФК "Львів".
Гра завершилася з рахунком 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Команди провели матч обережно, в невеликому темпі, і з мінімальною кількістю моментів. Невеликою перевагою володіли луганчани, але отримати вигоду з цього вони так і не зуміли.
Таким чином, "Зоря" залишилася на 5-му місці турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 13 очок, а "Львів" - з 11-ма балами - на 8-му місці.
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