Зоря і Львів завершили матч Прем'єр-ліги безгольовою нічиєю

Гра в Запоріжжі завершилася з рахунком 0:0.

У Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" завершився матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймала ФК "Львів".

Гра завершилася з рахунком 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команди провели матч обережно, в невеликому темпі, і з мінімальною кількістю моментів. Невеликою перевагою володіли луганчани, але отримати вигоду з цього вони так і не зуміли.

Таким чином, "Зоря" залишилася на 5-му місці турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 13 очок, а "Львів" - з 11-ма балами - на 8-му місці.