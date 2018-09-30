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Чорноморець програв Маріуполю в матчі Прем'єр-ліги

18:56, 30 вересня 2018
Футбол
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Чорноморець поступився Маріуполю в домашньому матчі УПЛ / ФК Чорноморець

Матч завершився з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол в цій грі на 69-й хвилині забив Владислав Вакула.

Гравець пробив у нижній правий кут воріт з району одинадцятиметрової позначки відкрив рахунок в цьому матчі. Надалі Маріуполь впевнено зберіг свою перевагу і довів гру до перемоги.

Таким чином, "Маріуполь" набрав 13 очок і ділить з луганською "Зорею" 5-6 місця в турнірній таблиці УПЛ. У свою чергу, у "Чорноморця" залишилося 9 балів і передостаннє 11-е місце в таблиці.

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Теги: #Чорноморець#ФК Маріуполь#Прем`єр-ліга