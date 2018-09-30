Чорноморець програв Маріуполю в матчі Прем'єр-ліги

Гра в Одесі завершилася з рахунком 0:1.

В Одесі завершився матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав "Маріуполь".

Матч завершився з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол в цій грі на 69-й хвилині забив Владислав Вакула.

Гравець пробив у нижній правий кут воріт з району одинадцятиметрової позначки відкрив рахунок в цьому матчі. Надалі Маріуполь впевнено зберіг свою перевагу і довів гру до перемоги.

Таким чином, "Маріуполь" набрав 13 очок і ділить з луганською "Зорею" 5-6 місця в турнірній таблиці УПЛ. У свою чергу, у "Чорноморця" залишилося 9 балів і передостаннє 11-е місце в таблиці.