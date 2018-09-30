Онлайн-відеотрансляція, "Зоря" - "Львів": Прем'єр-ліга, 10-й тур

У Запоріжжі проходить матч чемпіонату України за участю середняків турнірної таблиці.

Сьогодні в Запоріжжі на "Славутич-Арена" проходить матч 10-го туру чемпіонату України з футболу, в якому луганська "Зоря" приймає ФК "Львів".

На полі зустрічаються команди, які займають у таблиці 5-е і 8-е місця, повідомляє офіційний сайт змагань.

Разом з тим, навіть якщо "Зоря" виграє матч піднятися вище в таблиці їй не вдасться - суперники дуже далеко вирвалися вперед. А от львів'яни, у разі успіху, зможуть випередити луганчан в боротьбі за 5-е місце.

Матч "Зоря" - "Львів" розпочнеться в Запоріжжі на "Славутич-Арена" о 17.00.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.