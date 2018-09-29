Шахтар почав безкоштовно навчати футболу дітей в шахтарській столиці західної України

У Червонограді Львівської області стартував проект «Давай, грай!»

29 вересня у Червонограді Львівської області стартував проект «Давай, грай!»

Соціальний проект з розвитку масового дитячого футболу реалізується фондом Shakhtar Social у партнерстві з ДТЕК, повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк).

Червоноград став 12-м містом «Давай, грай!». Займатися футболом тут почали 60 дітей віком від 7 до 12 років.

Гостем урочистого відкриття став колишній футболіст «Шахтаря» і збірної України В'ячеслав Шевчук:

– Вітаю всіх! Хочу подякувати компанії ДТЕК, яка разом з «Шахтарем» внесла свою лепту в організацію проекту «Давай, грай!» у Червонограді. Я родом з Луцька, тому завжди переживаю за розвиток дітей і спорту на Західній Україні. Радий цьому починанню. Бажаю всім удачі! Грайте в футбол, ведіть здоровий спосіб життя, і в майбутньому я хочу по телевізору стежити за вашими перемогами.

У перший же день відбувся турнір в категоріях U10 і U12. Червоноград – шахтарське місто, от і назви команд повністю відповідали цьому статусу. За підсумками 20-хвилинних матчів переможцями у різних вікових групах стали колективи «Гірник» і «Вугляр».

Міський голова Червонограда Андрій Залевський зазначив:

– Дякую ФК «Шахтар» і компанії ДТЕК за підтримку дитячого футболу в Червонограді і за все необхідне для тренувань. Чим більше полів, тим більше хлопців займається спортом. Дуже важливо, щоб наша молодь була здорова.

У свою чергу, генеральний директор «ДТЕК Західенерго» Таращук Олег зазначив:

– Старт проекту «Давай, грай!» – знакова подія. Спорт – це дисципліна і наполеглива праця. Не так важливо, чи будете ви в майбутньому професійними футболістами. Головне, що досягати поставлених цілей в житті вам буде набагато легше. Бажаю всім здоров'я і великих успіхів!

По завершенні турніру відбулося нагородження дітей медалями, грамотами та сувенірами, а юні учасниці проекту Марія Середоха і Тетяна Токарєва отримали в подарунок форму «Шахтаря».

Нагадаємо, раніше у вересні «Давай, грай!» стартував в Івано-Франківську та Бурштині.