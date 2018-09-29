Ярмоленко зробив гольовий пас у переможній грі "Вест Хема" проти "Манчестер Юнайтед"

Матч завершився з рахунком 3:1.

У Лондоні завершився матч 7-го туру чемпіонату англійської Прем'єр-ліги, в якому "Вест Хем" приймав "Манчестер Юнайтед" й обіграв суперника.

Гра завершилася з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ярмоленко забив другий гол своєї команди в цьому матчі. На 43-й хвилині українець отримав м'яч поруч з лінією штрафного майданчика, переклав під робочу ліву і пробив у напрямку воріт, а м'яч, рикошетом від ноги Ліндельофа, влетів у ближню від де Хеа дев'ятку. Через деякий час Ліндельофа визнали автором гола в свої ворота.

Після цього гола рахунок став 2:0 на користь Вест Хема. Після перерви команди ще по разу обмінялися влучними ударами.

Таким чином, "Вест Хем" набрав 7 очок і перемістився з 17-го на 12-е місце в таблиці. А "Манчестер Юнайтед" з 10-ма балами опустився з 7 на 8 місце.