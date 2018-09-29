Олімпік програв Олександрії в гольовому матчі УПЛ

Гра завершилася з рахунком 2:3

В Києві на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського завершився матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" зустрічався з "Олександрією".

Гра завершилася перемогою "Олімпіка" з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Номінальні господарі з "Олімпіка" почали матч набагато активніше і вже на 10-й хвилині гри зуміли відкрити рахунок. Після навісу зі штрафного м'яч від захисника відскочив до Віталія Кольцову, який метрів з шести розстріляв ворота суперника - 1:0. Втім, вже до середини тайму Олександрія зуміла зрівняти результат. На 25-й хвилині голкіперу Олімпіка Махновському потрібно було просто винести м'яч, але воротар потрапив в Шастала, який підбіг, наздогнав м'яч і відправив його у порожні ворота - 1:1. Однак, ще за 4 хвилини перевага господарів поля було відновлено. На 29-й хвилині після навісу зі стандарту м'яч був вибитий до лінії штрафного, і Сергій Політило з льоту пробив точно в кут

Перевага Олімпіка протримався до середини другого тайму, коли на 74-й хвилині після навісу з кутового випередив Банада Кольцова і головою завдав точний удар у ближній кут - 2:2.

А доля матчу була вирішена на 89-й хвилині, коли суддя призначив пенальті у ворота "Олімпіка". Василь Грицук потужно і точно пробив з точки, не залишивши шансів голкіперу донецької команди на порятунок - 2:3.