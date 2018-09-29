Роналду про звинувачення в зґвалтуванні: це брехня, вона хоче прославитися за рахунок мого імені

Зірка збірної Португалії та італійського "Ювентуса" (Турин) прокоментував звинувачення на свою адресу.

Нападник італійського "Ювентуса" (Турин) і збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що не має відношення до історії зі згвалтуванням американки Кетрін Майорги.

За його словами, дівчина хоче збагатитися за його кошт, повідомляє Спорт-Експрес.

- Це брехня, вона хоче прославитися за рахунок мого імені, - заявив Роналду під час трансляції в Інстаграмі. - Але такі ситуації - частина моєї роботи.

Раніше німецький Spiegel опублікував статтю про зґвалтування. Дівчина звинуватила португальця в тому, що він глумився над американкою в 2009 році.

За даними видання, в січні 2010 року футболіст заплатив дівчині 375 тисяч доларів за нерозголошення інформації. Адвокати Роналду стверджують, що стаття є неприпустимим повідомленням про підозри у сфері приватного життя. Сторона футболіста буде домагатися компенсації від видання.