"Шахтар" розтрощив "Карпати" у стартовому матчі 10-го туру Прем'єр-ліги

Гра у Львові завершилася з рахунком 1:6

У Львові завершився стартовий матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали донецький "Шахтар".

Гірники розгромили суперника в гостях з рахунком 1:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гірники на великих швидкостях провели перший тайм і п'ять з шести голів забили ще до перерви.

Гості відкрили рахунок вже на 13-й хвилині гри. Ракицький пробив зі штрафного у невластивій для себе манері (через стінку на техніку) і м'яч влетів у дев'ятку воріт. Кучинський запізнився зі стрибком і не зумів виручити.

Ще через 13 хвилин, на 26-й, Тайсон розрізною передачею вивів Ісмаїлі сам на сам з голкіпером, а вінгер "Шахтаря" в дотик скинув м'яч на Фернандо, який з лінії воротарського майданчика спокійно завдав точний удар - 0:2.

На 29-й хвилині після навісу зі штрафного від Ракицького Карраскаль невдало вибив м'яч. Вийшла знижка під удар Мораєсу, який розстріляв ворота з центру штрафного - 0:3. А на 35-й хвилині після розрізної передачі на хід від Майкона Марлос вибіг сам на сам з Кучинським, холоднокровно обіграв голкіпера і відправив м'яч у порожні ворота - 0:4. Нарешті, наприкінці тайму, на 45+1 хвилині провалилася оборона Карпат - Марлос з центру штрафного робив передачу направо Тайсону, але м'яч потрапив у ногу Бородаю і по дузі через Кучинського залетів у ворота - 0:5.

Після перерви "Шахтар" зменшив оберти, але, тим не менше, зумів забити ще один гол. На 79-й хвилині після м'якого закидання на хід Матвієнко вийшов сам на сам з голкіпером і холоднокровно реалізував свій момент - 0:6.

І лише в самій кінцівці, на 92-й хвилині, Швед обікрав Ісмаїлі на фланзі, справа увірвався в штрафну і ефектним ударом закрутив м'яч у дальню дев'ятку - 1:6.

Таким чином, "Шахтар" набрав 27 очок і продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці УПЛ. У Карпат, як і раніше, 9 очок і 10-е місце в турнірній таблиці.