Швейцарський журналіст розповів про корупційні схеми Павелка, пообіцявши подати на нього в суд

"Я не збираюся покінчити життя самогубством", - зазначив Арно Беда.

Швейцарський журналіст і письменник Арно Беда розповів про своє розслідування щодо корупційних схем президента Федерації футболу України і за сумісництвом голови Бюджетного комітету Верховної Ради України Андрія Павелка.

Беда також заявив у програмі «БАЦМАН» на «112 каналі», що неодмінно подасть на Павелка в суд за відповідні звинувачення на свою адресу, повідомляє Футбольний клуб.

"Я думаю, що пану Павелку не дуже приємно, що його спіймали за руку. Що показали різні документи, які свідчать про те, як він створив сиситему особистого збагачення через структури європейського футболу. Історія досить проста. Ви знаєте, що пан Павелко просить УЄФА виділити позику на 4 мільйони євро - на будівництво заводу по виробництву штучного покриття для футбольних полів в Києві. Знаючи його помітну роль у європейському футболі, УЄФА досить швидко надає йому цю позику, за кілька днів. Таким чином, кошти надійшли в Україну, де за логікою речей, потрібно було витратити ці кошти на закупівлю обладнання. Це умова отримання позики міжнародної визнаної організації. Але, немає... Пан Павелко зробив не так. Він створює структуру в ОАЕ - офшорну компанію. Постачальники обладнання і різних матеріалів для будівництва заводу погодилися поставити обладнання, але поставили то вони його не в Україну, а в ОАЕ. Потім ця офшорна компанія продає обладнання вже ФФУ, але значно дорожче, що дозволяє їй отримати прибуток в 20 відсотків.При цьому, загальна сума значно перевищує заявлені спочатку 4 мільйони", розповів Беда.

"Павелку не подобається, що його схопили за руку. Я думаю, що це війна, але мене вона не сильно лякає. Я не збираюся покінчити життя самогубством", - додав Біда.

Арно Беда - відомий репортер, брав інтерв'ю у останнього живого вбивці Ганді. Розслідувач-журналіст об'їздив всю планету. Його дослідження стосуються: Бернара Канта, Домініка Стросс-Кана, Романа Поланскі, а також трагедії Ордену Сонячного Храму.

Брав участь у зйомках документального фільму «Сонячний імпульс, швейцарський подвиг року» присвячений подвигу Бертран Пікара і Андре Боршберга.

Біограф Папи Римського Франциска. Написав дві успішні книги про нього. Перша книга вийшла в 2014 році, «François l Argentin» (Франциск Аргентинський), заснована на розповідях родичів Папи Франциска, в Буенос-Айресі. Друга книга вийшла в 2017 році «François seul contre tous» (Франциск один проти всіх), яка викликала великий інтерес громадськості і за два тижні стала номером 1 у продажу французьких книг. Він був присутній на зустрічі Папи Франциска з Жерома Кервьєля, 19 лютого 2014 року в Римі. У червні 2016 року він був першим швейцарським журналістом, подорожуючим з Татом Франсісом на папському літаку, вперше під час пастирського візиту Святішого Отця в Вірменію (24-26 червня 2016 року).

Він став зразковим і самим популярним журналістом серед аудиторії Швейцарії.



