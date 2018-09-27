Півзахисника збірної України, визнали найкращим футболістом місяця в Бельгії
18:09, 27 вересня 2018Футбол
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Успіхи Руслана Малиновського не залишилися непоміченими.
Руслан Малиновський забив два голи за "Генк" в серпні / facebook.com/krcgenk
Півзахисник Генка і збірної України Руслан Малиновський визнаний кращим гравцем серпня у чемпіонаті Бельгії.
«Щасливий отримати нагороду кращого гравця місяця», — написав Малиновський на своїй сторінці в Instagram., повідомляє SportArena.
Нагадаємо, в минулому місяці Малиновський провів у чемпіонаті Бельгії 4 матчі, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.
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