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Півзахисника збірної України, визнали найкращим футболістом місяця в Бельгії

18:09, 27 вересня 2018
Футбол
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Руслан Малиновський забив два голи за "Генк" в серпні / facebook.com/krcgenk

«Щасливий отримати нагороду кращого гравця місяця», — написав Малиновський на своїй сторінці в Instagram., повідомляє SportArena.

Нагадаємо, в минулому місяці Малиновський провів у чемпіонаті Бельгії 4 матчі, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

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Теги: #збірна України#Генк#Руслан Малиновський