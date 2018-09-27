Німеччина отримала право на проведення Євро-2024

В боротьбі за проведення фінальної часи турніру німці виграли у заявки Туреччини.

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій на замедании в Ньоні (Швейцарія) назвав ім'я країни-переможниці тендеру на право проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

17-й чемпіонат Європи з футболу пройде в Німеччині, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

У заявки Німеччини був один конкурент - Туреччина, але члени Виконкому УЄФА більшістю голосів підтримали німецьук заявку.

Вже зараз відомо, що в турнірі візьмуть участь 24 команди. За ренламенту, для його проведення повинні бути задіяні 10 стадіонів місткістю:

один стадіон як мінімум на 60 тисяч глядачів (для фінального матчу);

два стадіони як мінімум на 50 тисяч глядачів;

три стадіони як мінімум на 40 тисяч глядачів;

чотири стадіони як мінімум на 30 тисяч глядачів.

Раніше, Німецький футбольний союз обрав десять стадіонів для подачі заявки на проведення чемпіонату Європи в 2024 році, повідомляє офіційний сайт організації. Німці вибрали стадіони у Берліні, Мюнхені, Дюссельдорфі, Штутгарті, Кельні, Гамбурзі, Лейпцигу, Дортмунді, Гельзенкірхені і Франкфурті.

Турнір пройде влітку 2020-го року. Точні дати проведення змагання стануть відомі пізніше.