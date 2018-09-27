УЄФА запровадить систему відео допомоги арбітрам в Лізі чемпіонів з наступного сезону

Система VAR буде використовуватися також в інших турнірах під егідою європейського футбольного союзу.

Система відеодопомоги арбітрам (VAR) буде використовуватися в Лізі чемпіонів починаючи з сезону 2019/20, а також в інших турнірах під егідою європейського футбольного союзу.

Це рішення було прийнято в четвер на засіданні Виконавчого комітету УЄФА у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Система відеодопомоги арбітрам (VAR) буде використовуватися в Лізі чемпіонів-2019/20, починаючи з 1/8 фіналу. Також було вирішено використовувати систему в матчі за Суперкубок УЄФА 2019 року в Стамбулі і у фінальній стадії ЄВРО-2020.

Також VAR планується ввести в Лізі Європи УЄФА-2020/21, починаючи з групового етапу, і у фінальній стадії Ліги націй 2021 року.

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував рішення про введення VAR: "Ми впевнені, що введення системи видеопомощи арбітрам у серпні 2019 року надасть нам достатньо часу, щоб налагодити її надійну роботу, підготувати суддів і тим самим гарантувати ефективну та успішну реалізацію системи VAR в Лізі чемпіонів уєфа - головному клубному турнірі планети".