Туринський "Ювентус" повторив своє легендарне майже 90-річне досягнення

Загалом туринці виграли 7 матчів на старті сезону.

Туринський "Ювентус" зміг повторити своє досягнення у Чемпіонаті Італії.

"Стара Синьора" обіграла "Болонью" з рахунком 2:0 у матчі 6-го туру Серії А, ця перемога стала сьомою для команди Массіміліано Аллегрі у новому сезоні.

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Туринці здобули шість перемог в чемпіонаті Італії і одну в Лізі чемпіонів.

Це вперше за 88 років - з сезону-1930/31, - "Ювентус" почав сезон з 7 перемог поспіль.