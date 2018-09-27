Туринський "Ювентус" повторив своє легендарне майже 90-річне досягнення
12:09, 27 вересня 2018Футбол
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Загалом туринці виграли 7 матчів на старті сезону.
Гравці "Ювентуса" / REUTERS
Туринський "Ювентус" зміг повторити своє досягнення у Чемпіонаті Італії.
"Стара Синьора" обіграла "Болонью" з рахунком 2:0 у матчі 6-го туру Серії А, ця перемога стала сьомою для команди Массіміліано Аллегрі у новому сезоні.
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Туринці здобули шість перемог в чемпіонаті Італії і одну в Лізі чемпіонів.
Це вперше за 88 років - з сезону-1930/31, - "Ювентус" почав сезон з 7 перемог поспіль.
7 - #Juventus have won their first seven matches of the season in all competitions for the first since 1930/31. Speed. #JuveBologna— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 26, 2018
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