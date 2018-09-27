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Туринський "Ювентус" повторив своє легендарне майже 90-річне досягнення

12:09, 27 вересня 2018
Футбол
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Гравці &quot;Ювентуса&quot; / REUTERS

"Стара Синьора" обіграла "Болонью" з рахунком 2:0 у матчі 6-го туру Серії А, ця перемога стала сьомою для команди Массіміліано Аллегрі у новому сезоні. 

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Туринці здобули шість перемог в чемпіонаті Італії і одну в Лізі чемпіонів.

Це вперше за 88 років - з сезону-1930/31, - "Ювентус" почав сезон з 7 перемог поспіль. 

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Теги: #досягнення#Ювентус