Хачеріді травмувався в матчі за ПАОК і може пропустити ігри збірної
10:13, 27 вересня 2018Футбол
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Українець може не зіграти в матчах команди Андрія Шевченко проти Італії та Чехії.
Хачеріді може знову залишитися поза збірною України / dynamo.kiev.ua
Захисник збірної України Євген Хачеріді залишив поле в матчі Кубка Греції з «Арісом» (1:1) через пошкодження.
За словами головного тренера ПАОК Резвана Луческу, заміна 31-річного Хачеріді була пов'язана з травмою, повідомляє Трибуна з посиланням на офіційний сайт клубу.
У першому таймі захисник зіткнувся головами з гравцем «Аріса» Хамазом Юнесом.
Таким чином, під питанням залишається участь Хачеріді в найближчих матчах збірної України, які відбудуться в жовтні. Точні терміни його повернення стануть відомі після проходження медобстеження.
Як повідомляв УНІАН, раніше у вересні Хачеріді залишив стан збірної через травму перед матчем з командою Словаччини.
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