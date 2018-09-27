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Хачеріді травмувався в матчі за ПАОК і може пропустити ігри збірної

10:13, 27 вересня 2018
Футбол
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Хачеріді може знову залишитися поза збірною України / dynamo.kiev.ua

За словами головного тренера ПАОК Резвана Луческу, заміна 31-річного Хачеріді була пов'язана з травмою, повідомляє Трибуна з посиланням на офіційний сайт клубу.

У першому таймі захисник зіткнувся головами з гравцем «Аріса» Хамазом Юнесом.

Таким чином, під питанням залишається участь Хачеріді в найближчих матчах збірної України, які відбудуться в жовтні. Точні терміни його повернення стануть відомі після проходження медобстеження.

Як повідомляв УНІАН, раніше у вересні Хачеріді залишив стан збірної через травму перед матчем з командою Словаччини.

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Теги: #футбол#збірна України#Ліга націй УЄФА