Хачеріді травмувався в матчі за ПАОК і може пропустити ігри збірної

Українець може не зіграти в матчах команди Андрія Шевченко проти Італії та Чехії.

Захисник збірної України Євген Хачеріді залишив поле в матчі Кубка Греції з «Арісом» (1:1) через пошкодження.

За словами головного тренера ПАОК Резвана Луческу, заміна 31-річного Хачеріді була пов'язана з травмою, повідомляє Трибуна з посиланням на офіційний сайт клубу.

У першому таймі захисник зіткнувся головами з гравцем «Аріса» Хамазом Юнесом.

Таким чином, під питанням залишається участь Хачеріді в найближчих матчах збірної України, які відбудуться в жовтні. Точні терміни його повернення стануть відомі після проходження медобстеження.

Як повідомляв УНІАН, раніше у вересні Хачеріді залишив стан збірної через травму перед матчем з командою Словаччини.