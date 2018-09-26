"Чорноморець" розтрщиив "Олександрію" у центральному матчі 1/16 фіналу Кубка України
В Україні завершилися матчі 1/16 фіналу розіграша національного Кубка, де в центральному матчі зустрічалися дві команди Прем'єр-ліги одеський "Чорноморець" та "Олександрія".
Гра завершилася з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Результаті усіх матчів:
"Нива" - "Гірник" - 0:0 (пенальті - 3:4)
"Калуш" - "Металіст 1925" - 1:0 (д. в.)
/СК "Дніпро-1" - "Волинь" - 2:1
"Зірка" - "Олімпік" - 1:1 (пенальті - 4:5)
"Суми" - "Карпати" - 0:3
"Чорноморець" - "Олександрія" - 3:0
"Черкащина-Академія" - "Арсенал" - 3:2 (д. в.)
"Мир" - "Інгулець" - 0:3
"Минай" - "Миколаїв" - 3:1
"Кристал" - "Десна" - 2:3.
У п'ятницю, 28 вересня, у Будинку футболу відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, де десять команд-переможниць 1/16 фіналу і 6 кращих команд УПЛ згідно з рейтингом утворюють пари наступного етапу.
Базова дата проведення матчів - 31 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, згідно з регламентом змагань Кубка України, протистояння команд на всіх стадіях складаються з одного матчу. У разі нічиєї призначається додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.