"Чорноморець" розтрщиив "Олександрію" у центральному матчі 1/16 фіналу Кубка України

Гра двох команд Прем'єр-ліги в Одесі завершилася з рахунком 3:0.

Гра завершилася з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Результаті усіх матчів:

"Нива" - "Гірник" - 0:0 (пенальті - 3:4)

"Калуш" - "Металіст 1925" - 1:0 (д. в.)

/СК "Дніпро-1" - "Волинь" - 2:1

"Зірка" - "Олімпік" - 1:1 (пенальті - 4:5)

"Суми" - "Карпати" - 0:3

"Чорноморець" - "Олександрія" - 3:0

"Черкащина-Академія" - "Арсенал" - 3:2 (д. в.)

"Мир" - "Інгулець" - 0:3

"Минай" - "Миколаїв" - 3:1

"Кристал" - "Десна" - 2:3.

У п'ятницю, 28 вересня, у Будинку футболу відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, де десять команд-переможниць 1/16 фіналу і 6 кращих команд УПЛ згідно з рейтингом утворюють пари наступного етапу.

Базова дата проведення матчів - 31 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, згідно з регламентом змагань Кубка України, протистояння команд на всіх стадіях складаються з одного матчу. У разі нічиєї призначається додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.