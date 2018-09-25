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Матч Україна — Туреччина, найімовірніше, відбудеться в Дніпрі

15:26, 25 вересня 2018
Футбол
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Андрій Павелко хоче повернути збірну.ю України в Дніпро / dynamo.kiev.ua

Ця гра буде першою для міста з участю національної команди після багаторічної перерви.

«Поки говорити рано, але матч Україна — Туреччина, швидше за все, відбудеться 20 листопада в Дніпрі», — розповів Павелко в ефірі 34 телеканалу.

При цьому, президент ФФУ обмовився:.

«Найближчим часом має бути підписаний контракт з турецькою федерацією футболу, після чого вже рішення про проведення матчу прийме Виконком ФФУ».

Як повідомляв УНІАН, раніше Павелко допускав розширення географії матчів збірної, згадуючи не тільки Дніпро, але і Полтаву.

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Теги: #збірна України#Президент ФФУ Павелко