Матч Україна — Туреччина, найімовірніше, відбудеться в Дніпрі

Матч національної команди пройде в місті вперше за 10 років.

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко заявив, що товариський матч Україна-Туреччина, швидше за все, відбудеться в Дніпрі.

Ця гра буде першою для міста з участю національної команди після багаторічної перерви.

«Поки говорити рано, але матч Україна — Туреччина, швидше за все, відбудеться 20 листопада в Дніпрі», — розповів Павелко в ефірі 34 телеканалу.

При цьому, президент ФФУ обмовився:.

«Найближчим часом має бути підписаний контракт з турецькою федерацією футболу, після чого вже рішення про проведення матчу прийме Виконком ФФУ».

Як повідомляв УНІАН, раніше Павелко допускав розширення географії матчів збірної, згадуючи не тільки Дніпро, але і Полтаву.