ФІФА засудила Мессі та Роналду за відсутність на церемонії нагородження гравця року

Це дискредитує футбол, зазначили у міжнародній федерації.

Керівництво ФІФА залишилося незадоволеним відсутністю Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі на церемонії вручення премій The Best.

Напередодні півзахисник "Реала" Лука Модріч був визнаний найкращим гравцем року за версією ФІФА, набравши 29,05% голосів, нагадує SportArena.

«Це дискредитує футбол. Вони не розуміють, що в першу чергу це шкодить спорту», — наводить Marca слова неназваного співрозмовника з ФІФА.

Вперше за 10 років нагорода, враховуючи вручається з 2016 року France Football паралельно Золотий м'яч, дісталася не Кріштіану Роналду або Ліонелю Мессі, які церемонію пропустили.

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При цьому якщо португалець увійшов у фінальну трійку, зайнявши 2-е місце з 19,08% голосів, то аргентинець став лише п'ятим з 9,81%, пропустивши вперед Мохамеда Салаха (11,23%) і Кіліана Мбаппе (10,52%).

Нагадаємо, що в 2007 році найкращим гравцем року був визнаний бразилець Кака, після чого встановилася гегемонія Роналду і Мессі. Обидва по 5 разів вигравали "Золотий м'яч", а португалець також двічі визнавалася ФІФА гравцем року.