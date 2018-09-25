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Церемонія нагородження кращих футболістів 2018 року (фотогалерея)

05:28, 25 вересня 2018
Футбол
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REUTERS

Церемонія пройшла в Лондоні. Захід вели британський актор Ідріс Ельба і французька журналістка Анн-Лор Бонні.

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Нагороди були присуджені в семи номінаціях - найкращий футболіст, краща футболістка, кращий чоловічий тренер, кращий жіночий тренер, кращий воротар, кращий гол, за чесну гру і кращу акцію вболівальників. Також була названа символічна збірна.

Було багато несподіванок, але головний вирок - безперечний - хорват Лука Модріч визнаний кращим гравцем року.

Як проходила церемонія The Best FIFA Football Awards 2018 - дивіться у нашій фотогалереї:

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Теги: #ФІФА#The BEST FIFA Football Awards