Церемонія нагородження кращих футболістів 2018 року (фотогалерея)
05:28, 25 вересня 2018Футбол
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Нагороди були присуджені в семи номінаціях, але головний вирок - хорват Лука Модріч визнаний кращим гравцем року.
REUTERS
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) 24 вересня на церемонії The Best FIFA Football Awards назвала кращих гравців 2018 року.
Церемонія пройшла в Лондоні. Захід вели британський актор Ідріс Ельба і французька журналістка Анн-Лор Бонні.
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Нагороди були присуджені в семи номінаціях - найкращий футболіст, краща футболістка, кращий чоловічий тренер, кращий жіночий тренер, кращий воротар, кращий гол, за чесну гру і кращу акцію вболівальників. Також була названа символічна збірна.
Було багато несподіванок, але головний вирок - безперечний - хорват Лука Модріч визнаний кращим гравцем року.
Як проходила церемонія The Best FIFA Football Awards 2018 - дивіться у нашій фотогалереї:
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