Від кріптовалюти до віртуальної реальності: Шахтар розпочав прийом заявок від спортивних стартапів

Команди найкращих стартапів протягом чотирьох місяців пройдуть навчання у менторів всесвітньо відомих брендів і лідерів світового спорту, отримають глобальні перспективи та можливості для масштабування.

ФК «Шахтар» у партнерстві з HYPE Sports Innovation оголошує про початок збору заявок для участі у проекті першого акселератора спортивних стартапів в Україні

Якщо ви готові формувати майбутнє спортивної індустрії, приєднуйтесь до проекту «Шахтаря». Подати заявку можна з 24 вересня по 16 листопада на сайті Hype Sports Innovation, повідомляється на офіційному сайті ФК "Шахтар".

Свіжі ідеї

«Шахтар» запрошує до участі стартапи з сучасними рішеннями в різних сферах спорту. Основні напрямки:

● AR/VR (розширена і віртуальна реальність), «розумні стадіони»

● Взаємодія з уболівальниками

● Електронний/фентезі-спорт, електронна комерція

● Фізичний стан гравців

● Медіа і мовлення

● Майстерність гравців і коучинг

● Технології біометричного спортивного аналізу

● Ставки

● Криптовалюта в спорті

● Продуктивність молодих гравців

Команди найкращих стартапів протягом чотирьох місяців пройдуть навчання у менторів всесвітньо відомих брендів і лідерів світового спорту, отримають глобальні перспективи та можливості для масштабування.