Від кріптовалюти до віртуальної реальності: Шахтар розпочав прийом заявок від спортивних стартапів
ФК «Шахтар» у партнерстві з HYPE Sports Innovation оголошує про початок збору заявок для участі у проекті першого акселератора спортивних стартапів в Україні
Якщо ви готові формувати майбутнє спортивної індустрії, приєднуйтесь до проекту «Шахтаря». Подати заявку можна з 24 вересня по 16 листопада на сайті Hype Sports Innovation, повідомляється на офіційному сайті ФК "Шахтар".
Свіжі ідеї
«Шахтар» запрошує до участі стартапи з сучасними рішеннями в різних сферах спорту. Основні напрямки:
● AR/VR (розширена і віртуальна реальність), «розумні стадіони»
● Взаємодія з уболівальниками
● Електронний/фентезі-спорт, електронна комерція
● Фізичний стан гравців
● Медіа і мовлення
● Майстерність гравців і коучинг
● Технології біометричного спортивного аналізу
● Ставки
● Криптовалюта в спорті
● Продуктивність молодих гравців
Команди найкращих стартапів протягом чотирьох місяців пройдуть навчання у менторів всесвітньо відомих брендів і лідерів світового спорту, отримають глобальні перспективи та можливості для масштабування.