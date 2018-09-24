Лука Модріч визнаний кращим гравцем світу ФІФА 2018 року (фотогалерея)

Хорватський гравець отримав чергову нагороду після звання кращого гравця ЧС-2018

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