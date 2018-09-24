Лука Модріч визнаний кращим гравцем світу ФІФА 2018 року (фотогалерея)
У понеділок Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) назвала ім'я володаря нагороди найкращому гравцеві року, а також оголосила символічну збірну року, автора кращого гола, тренера року, воротаря року, кращу футболістку і жінку-тренера.
Вручав нагороду найкращому футболістові світу легендарний бразильський захисник Роберто Карлос, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Кращий гол сезону — Мохамед Салах "Ліверпуль" (гол у ворота "Евертона")
Кращий тренер — Дідьє Дешам (Франція, чемпіон світу-2018)
Кращий воротар — Тібо Куртуа (Бельгія, "Челсі")
Кращий жіночий тренер року — Рейнольд Педрос (Ліон)
Найкращі фанати — Перу
Фейр-плей — Леннар Ту (Венло)
Кращі 11 гравців світу:
Голкіпер Давід де Хеа
Захисники: Дані Алвес, Рафаель Варан, Серхіо Рамос, Марсело
Півзахисники: Лука Модріч, -Голо Канті. Еден Азар
Нападники: Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Кріштіану Роналду.
Краща футболістка світу - Марта (Бразилія)
Кращий футболіст світу - Лука Модріч (Хорватія\