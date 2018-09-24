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Лука Модріч визнаний кращим гравцем світу ФІФА 2018 року (фотогалерея)

23:03, 24 вересня 2018
Футбол
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Лука Модріч визнаний кращим гравцем сезону 2017/18 / twitter.com/FIFA

У понеділок Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) назвала ім'я володаря нагороди найкращому гравцеві року, а також оголосила символічну збірну року, автора кращого гола, тренера року, воротаря року, кращу футболістку і жінку-тренера.

Вручав нагороду найкращому футболістові світу легендарний бразильський захисник Роберто Карлос, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Кращий гол сезону — Мохамед Салах "Ліверпуль" (гол у ворота "Евертона")

Кращий тренер — Дідьє Дешам (Франція, чемпіон світу-2018)

Кращий воротар — Тібо Куртуа (Бельгія, "Челсі")

Кращий жіночий тренер року — Рейнольд Педрос (Ліон)

Найкращі фанати — Перу

Фейр-плей — Леннар Ту (Венло)

Кращі 11 гравців світу:

Голкіпер Давід де Хеа

Захисники: Дані Алвес, Рафаель Варан, Серхіо Рамос, Марсело

Півзахисники: Лука Модріч, -Голо Канті. Еден Азар

Нападники: Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Кріштіану Роналду.

Краща футболістка світу - Марта (Бразилія)

Кращий футболіст світу - Лука Модріч (Хорватія\

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Теги: #ФІФА#гравець