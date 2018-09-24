Циганков визнаний найкращим гравцем 9-го туру чемпіонату УПЛ, Санжар - кращим тренером

УПЛ оприлюднила імена найкращих в минулому турі чемпіонату.

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради Ліги, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 9 туру Чемпіонату УПЛ.

До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Сергій Нагорняк, Леонід Буряк, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Динамо» Віктор Циганков, який у матчі з «Десною» забив м’яч і віддав дві результативні передачі. За нього проголосували дев’ять респондентів із десяти.

У свою чергу, головний тренер донецького «Олімпіка» Роман Санжар визнаний кращим тренером ліги. Його підопічні зуміли здолати в номінально виїзному матчі аутсайдера турніру київский "Арсенал", завдяки чому наздогнали «Зорю», розділяючи з нею 5-6 місця.